Сирия готова вмешаться в войну Азербайджана и Армении? Башар Асад сделал ряд громких заявлений

Главное: Лидер Сирии прокомментировал конфликт Азербайджана и Армении. Башар Асад сделал ряд громких заявлений.

Детали: Президент и верховный главнокомандующий Сирии Башар Асад прокомментировал конфликт между Азербайджаном и Арменией. Его цитируют российские СМИ.

В частности, он сказал, что президент Турции Реджеп Эрдоган «начинает войны в различных регионах, чтобы отвлечь общественное мнение среди граждан от своих действий внутри страны, особенно после его скандальных связей с ИГИЛ в Сирии».

Башар Асад говорит: «Все знают, что ИГИЛ продавала сирийскую нефть через Турцию под прикрытием американских ВВС, и о том, конечно же, что турки участвовали в торговле этой нефтью. Таковы его цели, и это опасно».

Также сирийский лидер отметил: «Позвольте мне высказаться откровенно и четко: Реджеп Эрдоган поддерживает террористов в Сирии, он поддерживает террористов в Ливии».

Он сообщил, что боевики так называемой Свободной сирийской армии едут в Нагорный Карабах: «Мы определенно можем это подтвердить, но не потому что у нас есть доказательства. Иногда доказательств нет, но есть указания на это».

Политик считает: «Турция использует те же методы в Нагорном Карабахе, не требует доказательств, это очень вероятно, потому что, как я уже сказал, именно Турция привела к этой проблеме, начала этот конфликт: она его поощряла. Турция хотела достичь чего-то, и она собирается использовать те же методы. И мы можем сказать с уверенностью, что она использует террористов из Сирии и других стран в Нагорном Карабахе».

В тему: 30 сентября 2020 года мы писали, что Украина официально поддержала Азербайджан в конфликте с Арменией.