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Новости > Под Киевом рухнул дельтаплан. Погибли два человека

Под Киевом рухнул дельтаплан. Погибли два человека

Александр Панько
05.10.20 21:43
352
Под Киевом рухнул дельтаплан. Погибли два человека

Главное: В Киевской области погибли два человека. Случилось это в результате падения мотодельтаплана.

Детали: В Киевской области упал мотодельтаплан. В результате происшествия погибли двое человек, сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

Инцидент произошел вечером в понедельник на поле возле села Перемога Барышевского района.

Причины катастрофы и информация о погибших пока неизвестны.

Сейчас сотрудники ГСЧС обследуют территорию. Привлечены 12 сотрудников и 3 единицы техники.

В тему: В июне 2019 года под Киевом исчез самолет с людьми на борту. По предварительным данным, он мог потерпеть крушение на 19-м километре Житомирского шоссе около спортивной базы «Святошин».

Позже исчезнувший с радаров самолет нашли в озере под Киевом.

Тэги: общество, происшествие, Киевская область, дельтаплан

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