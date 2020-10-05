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Новости > В УПЦ рассказали, в какие дни нельзя венчаться

В УПЦ рассказали, в какие дни нельзя венчаться

Александра Кудрявцева
05.10.20 17:31
389
В УПЦ рассказали, в какие дни нельзя венчаться

Главное: Таинство Брака, или венчание — это не просто красивый обряд, а благословленная Богом форма соединения с Ним.

Детали: Главная цель Таинства Брака, как мы уже говорили, супружеский союз во образ духовного союза Христа и Церкви. Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт «Православная жизнь», об этом сказал священник Андрей Чиженко.

«В высшем смысле надо любить Бога и Его Церковь паче всего остального в мире и в соединении с супругом (супругой) видеть конечный результат брака: сотворение из брачующихся и их будущего потомства малой церкви, которая, будучи частью Православной Церкви, спасется и войдет в Царство Небесное для вечного угождения Господу Богу. И если люди, которые собираются венчаться, не желают соединения с Богом, то их ждут серьезные испытания, а возможно, и катастрофы. Тому подтверждение — все те люди, стоящие под архиерейскими кабинетами и желающие получить церковный развод. Неверно понятая цель приводит к неверным результатам, а главная цель Таинства Брака, как мы уже говорили, супружеский союз во образ духовного союза Христа и Церкви», — объяснил священник.

Он рассказал, что в древней Церкви Таинство Брака совершалось сразу после Литургии.

«Жених и невеста исповедовались и причащались Святых Христовых Таин во время богослужения, а потом служилось венчание. Это знак того, что брачующиеся уже должны быть в идеале глубоко воцерковленными людьми, знающими, что такое исповедь и причастие. И церковный Устав нам говорит, что непосредственно перед венчанием или хотя бы за несколько дней жених и невеста должны поисповедоваться и причаститься, чтобы чистыми, светлыми, соединенными с Богом вступить в брачный союз», — напомнил священник Андрей Чиженко.

Кроме того, в Церкви есть периоды, когда налагаются пищевой пост на православного христианина и так называемый супружеский пост (запрет на близость для мужа и жены), а также запрет на различного рода увеселения и развлечения.

Иерей Андрей объяснил, что данные ограничения введены «не для ущемления прав человека, но для того, чтобы люди, поупражнявшись в посте и молитве, истончили свое тело, сделав его послушным сотрудником для души в деле спасения».

Таинство Венчания не совершается в такие особые периоды:

Вторник, четверг и суббота. Кануны дней среды и пятницы, в которые мы вспоминаем страсти Христовы. Суббота — канун воскресения, малой Пасхи, когда мы вспоминаем Светлое Воскресение Христово.

10, 11, 26, 27 сентября — кануны праздников Усекновения главы святого Иоанна Крестителя и Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня. И дни самих этих праздников.

Кануны и дни великих двунадесятых праздников, великих праздников, а также престольных праздников для того или иного храма (в последнем случае в другом храме можно совершать Таинство Брака).

Четыре больших поста: Великий, Петров, Успенский и Рождественский.

Два периода в году, связанные с Рождеством Христовым и Пасхой, когда несколько дней эти праздники празднуются: Святки (период от Рождества Христова до Крещения Господня: 7 января — 19 января) и Светлая седмица — семь дней после Воскресения Христова.

Также нельзя венчаться в последнюю подготовительную седмицу перед Великим постом, называемую Сырной седмицей (в народе — Масленицей).

Однако в определенных сугубо индивидуальных случаях при рассмотрении дела обратившихся к нему жениху и невесты правящим архиереем той или иной епархии могут быть сделаны исключения.

«В Таинстве Брака очень много богослужебных элементов, связанных с Божественной литургией — главной службой Православной Церкви. А венцы на брачующихся — это символ полноты благодати Божией, которая отныне будет пребывать на венчающейся паре и их роде. Берегите это, дорогие братья и сестры! И как в Таинстве Брака вы стоите лицом к алтарю, к отверстым Царским вратам, сквозь которые виден Престол Божий, так и живите: двигаясь к Богу — в Царствие Небесное. В этом главная суть Таинства Брака», — заключил священник.

В тему: Митрополит Онуфрий рассказал, что хуже: провиниться перед Богом или перед ближним.

 
 
Тэги: новости православия, УПЦ

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