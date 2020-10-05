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Новости > В Украине могут снова ввести жесткий карантин по всей стране

В Украине могут снова ввести жесткий карантин по всей стране

Агата Кловская
05.10.20 15:59
771
В Украине могут снова ввести жесткий карантин по всей стране

Главное: Глава Минздрава Максим Степанов не исключает, что в Украине снова введут жесткий карантин. По его словам, локдаун — это лучший путь, чтобы разорвать цепь передачи инфекции.

Детали: В Украине могут снова ввести жесткие карантинные ограничения, если ситуация с эпидемией Covid-19 будет ухудшаться и «принимать угрожающий характер». Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает пресс-служба ведомства на своей странице в Facebook.

По словам главы Минздрава, проведение массовых мероприятий с участием большого количества людей гарантированно приводит к ухудшению эпидемической ситуации в этом регионе.

«Понятно, что локдаун — это лучший путь, чтобы разорвать цепь передачи инфекции. Но нам также нужно было найти баланс между экономикой и противоэпидемическими мерами, чтобы не останавливать экономику. Я считаю, что мы нашли такой баланс, но одновременно необходимо и в дальнейшем выполнять все рекомендации Минздрава. Но в случае, если ситуация будет принимать угрожающий характер, министерство будет предлагать возвращение к более жестким карантинным мерам», — сказал Степанов.

Он также добавил, что более жесткое соблюдение карантинных норм напрямую влияет на уменьшение количества зараженных коронавирусом.

«24 сентября, когда Тернополь перешел в „красную“ категорию эпидемической опасности, показатель заболеваемости на 100 тыс. населения за 14 дней составлял 615 больных. Через неделю он снизился до 484. То есть мы сразу видим, что введение этих ограничительных мер помогает снизить уровень заболеваемости», — заявил глава Минздрава.

В тему: Черновицкая область продолжает оставаться в «оранжевой» карантинной зоне. При этом там около 20 человек повторно заразились инфекцией.

Тэги: Украина, общество, здоровье, карантин, Максим Степанов, новости Украины

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