Бразильский футболист, мечтавший найти себе новую команду, умер от инфаркта

Главное: В Бразилии от инфаркта скончался футболист Рафаэль Коутиньо. Он искал себе новый клуб.

Детали: Бразильский футболист Рафаэль Коутиньо, выступавший на позиции полузащитника, умер в минувшее воскресенье, 4 октября. Медики называют причиной смерти 36-летнего спортсмена инфаркт.

Отметим, что спортсмен выступал за клуб «Васко Да Гама» и другие местные команды, но вот уже как два года находился в поисках нового клуба, мечтая продолжить свою карьеру

Известно, что футболист и его супруга находились в городе Бузиос, где ужинали в ресторане, когда ему стало плохо. Врачи забрали его в больницу, где он скончался.

В тему: 15 сентября 2020 года мы писали, что легендарный футболист победил страшную болезнь, борьба с которой продолжалась десять лет.