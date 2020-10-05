Овцы и обезьяны: составлен список животных, которые могут заболеть коронавирусом

Главное: Ученые составили список животных, которые могут заразиться коронавирусом. В него попали овцы и обезьяны.

Детали: Ученые-биологи из Великобритании и Малайзии выяснили, какие животные могут болеть коронавирусом. Их цитирует издание Scientific Reports.

В частности, ученые заявили: «Птицы, рыбы и рептилии не подвержены заражению, а вот большинство млекопитающих потенциально могут быть инфицированы».

Они напоминали: «Уже фиксировались случаи заражения кошек, собак, норок, львов и тигров, а лабораторные исследования подтвердили возможность заражения хорьков и макак».

По их словам, как минимум двадцать шесть видов млекопитающих, регулярно контактирующих с людьми, могут быть восприимчивы к инфекции.

В список, например, попали овцы, обезьяны (шимпанзе, гориллы, орангутанги и бонобо) и белки.

Исследователи говорят: «Для предотвращения передачи инфекций от человека животным и обратно необходимо широкомасштабное наблюдение, особенно за домашними и сельскохозяйственными животными, чтобы выявлять случаи на ранней стадии, пока не началась эпидемия. Важно предусмотреть меры гигиены при обращении с животными, аналогичные тем, которые приняты сейчас среди людей».

В тему: 2 октября 2020 года мы писали, что ученые поведали, кто «разгоняет» коронавирус по всему миру.