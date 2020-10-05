На Буковине люди массово повторно заражаются коронавирусом

Главное: Черновицкая область продолжает оставаться в «оранжевой» карантинной зоне. При этом там около 20 человек повторно заразились инфекцией.

Детали: В Черновицкой области уже около 20 человек повторно заразились коронавирусной инфекцией. Об этом заявила зампредседателя Черновицкой ОГА Наталья Гусак, передает официальная страница ОГА в Facebook.

Так, с 5 октября в Украине начало действовать новое эпидемическое зонирование, согласно которому Черновицкая область продолжила оставаться в «оранжевой» зоне. Однако, несмотря на это, число новых больных каждый день превышает сотню.

«Не важно, в какой мы зоне карантина — „красной“, „оранжевой“, „желтой“ или „зеленой“. Коронавирус живет рядом с нами, поэтому не стоит пренебрегать санитарными нормами. Носить маску, пользоваться антисептиком и соблюдать социальную дистанцию — это обязанность каждого из нас. Беречься нужно и тем, кто уже болел COVID-19. В настоящее время около 20 буковинцев повторно заразились коронавирусом. И не всегда их болезнь проходила в легкой форме», — заявила Гусак.

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