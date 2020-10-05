Эксперты оценили шансы Украины в матче с немцами

Главное: Украина готовится к матчу Лиги наций против Германии. Появился прогноз.

Детали: Уже в ближайшую субботу, 10 октября, на НСК «Олимпийский» сборная Украины проведет очередной матч в рамках Лиги наций. Соперником команды Андрея Шевченко станут немцы.

Эксперты из авторитетной британской букмекерской конторы William Hill уже дали свой прогноз на встречу.

Специалисты считают, что украинцы проиграют этот поединок.

На победу нашей команды ставят всего 7 к 1. На ничью ставки принимаются как 4,4 к 1, а на победу Германии – 1,4 к 1. Самым вероятным исходом матча называют победу гостей со счетом 1-0 (6 к 1).

Посмотрим, сможет ли наша команда опровергнуть скепсис экспертов непосредственно на футбольном поле.

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