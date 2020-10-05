НАБУ обязано расследовать факты злоупотреблений замглавы НБУ Екатерины Рожковой, – организация «Стоп коррупции»

В последнее работниками спецслужб все чаще фиксируются факты коррупционных правонарушений, совершенных работниками Национального банка Украины. Как сообщает Golos.ua, речь идет о систематических фактах, которые должны быть расследованы НАБУ. Об этом сказано в официальном обращении ОО «Стоп коррупции» в Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ).

«29 октября на улице Институтской сотрудники СБУ задержали главного специалиста Нацбанка Евгения Пискотина. Он получил взятку в сумме 50 тыс. долларов США. Позже активистам Стопкора стало известно о том, что средства „взяточник“ нес Екатерине Рожковой — первому заместителю главы НБУ. По факту происшествия открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 15 ч. 4 ст. 190 УК Украины. Также активистам „Стоп коррупции“ стало известно о задержании 7 ноября на попытке взять взятку в размере 30 тыс. долларов главному юрисконсульту операционного управления НБУ от предпринимателя. Сотрудница Нацбанка требовала ее от предпринимателя за оказание содействия в получении бессрочной Генеральной лицензии НБУ на осуществление валютных операций. Открыто уголовное производство по предварительной квалификации по ч. 2 ст. 15 ч.4 ст. 190 УК Украины (мошенничество), ч. 4 ст. 27 ч. 3 ст. 369 УК Украины (Подстрекательство к даче неправомерной выгоды должностному лицу)», — говорится в обращении ОО «Стоп коррупции».

По данным организации, первый заместитель главы Нацбанка Екатерина Рожкова также ранее стала фигурантом значительного коррупционного скандала. В частности, при мониторинге имущества и декларации об имуществе и доходах за предыдущие годы, было установлено существенное несоответствие заявленного состояния фактическому, а также было выявлено пользование жилым домом площадью около 200 кв.м. в Киеве, что не было отражено в ее декларации. Немаловажно, по мнению организации, и то, что первая замглавы НБУ причастна к делу «Платинум Банка» о выдаче им фиктивных кредитов.

«ФГВФЛ потребовал от бывших членов правления и наблюдательного совета „Платинум Банка“ возмещение ущерба, причиненного ПАО „Платинум Банк“ в сумме 1,48 млрд. грн. Причем эта сумма должна быть перечислена на счет ФГВФЛ в течение 7 календарных дней с момента отправки данного требования. Кроме Екатерины Рожковой, требование предъявлено Григорию Гуртовому, Константину Смольскому, Сергею Попову, Леониду Рыбину, Вадиму Кривовязу, Владимиру Конику, Екатерине Ладыженской, Константину Горбешко, Дмитрию Красношлыку, Давиду Холперту, Душану Маджид», — сказано в обращении ОО «Стоп коррупции».

По данным организации «Стоп корруцпии», в рамках указанного уголовного производства следователи полиции установили, что «должностные лица ПАО „Платинум Банк“ осуществили растрату и завладение чужим имуществом путем злоупотребления своим служебным положением, заключив в период с декабря 2013 года по май 2014 кредитные договоры с фиктивными предприятиями, причинив ущерб банку в особо крупных размерах на общую сумму более 1,1 млрд. грн.

В заявлении ОО „Стоп коррупции“ обращается к НАБУ с требованием провести расследование фактов коррупции Екатерины Рожковой и связанных с ней лиц, а также привлечь виновных к ответственности.

„Стоп коррупции“, как общественная организация, которая борется за соблюдение норм действующего законодательства и защиту законных прав и интересов граждан, а также возлагает максимум усилий для осуществления эффективной борьбы с проявлениями коррупции в нашем государстве, выражает крайнюю обеспокоенность ситуацией, что может свидетельствовать о возможном нарушении норм действующего законодательства руководством НБУ, системной коррупцией штатных работников структуры, фактами прикрытия таких проявлений руководством НБУ и внесения недостоверных сведений в декларации о доходах и обязательствах первой заместителем председателя Национального банка Украины — Рожковой Екатериной Викторовной», — отметили представители ОО «Стоп коррупции» в своем обращении в НАБУ.

Как сообщалось, Печерский районный суд Киева отказался удовлетворить ходатайство ликвидатора «Платинум Банка» № 12015100000000334 о признании его потерпевшим в уголовном производстве в отношении сомнительных операций банка (в том числе в период, когда Платинум Банком руководила нынешний замглавы НБУ Катерина Рожкова). В своем требовании к бывшим членам правления и наблюдательного совета «Платинум Банка» Фонд гарантирования требовал возмещения вреда, причиненного ПАО «Платинум Банк» в сумме 1,48 млрд грн.