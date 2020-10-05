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Новости > На Волыни пьяный отец избил пятерых малолетних детей

На Волыни пьяный отец избил пятерых малолетних детей

Агата Кловская
05.10.20 12:31
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На Волыни пьяный отец избил пятерых малолетних детей

Главное: В Волынской области отец избил детей. Нетрезвый мужчина набросился на них после того, как их мать сбежала из дома во время ссоры.

Детали: В селе Навоз Рожищенского района (Волынская область) 35-летний пьяный отец избил пятерых малолетних детей — восьми, семи, пяти, трех и одного лет. Двое из них госпитализировали в больницу.

Как рассказали в пресс-службе полиции Волынской области, правоохранителей на место происшествия вызвала бабушка детей. Они выяснили, что человек в состоянии алкогольного опьянения поссорился с женой. Женщина из дома сбежала, после чего пьяный отец избил детей.

Мужчину задержали в порядке ст. 298-2 Уголовного процессуального кодекса Украины. По факту нанесения телесных повреждений открыли уголовное производство.

Сейчас назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет предоставлена окончательная квалификация действиям правонарушителя.

Кроме того, полицейские будут просить в соответствующие органы об изъятии детей из неблагополучной семьи.

В тему: В июле 2019 года в Днепре пьяный отец избил собственного ребенка, имеющего инвалидность I группы.

В октябре того же года в Одесской области в городе Измаил отец избил своего 8-летнего сына за то, что ребенок отказался от еды.

Тэги: Волынь, ребенок, избиение, Волынская область, новости Украины

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