В МОЗ назвали главную причину резкого роста количества новых больных коронавирусом

Главное: Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко призывает не игнорировать карантинные мероприятия. Именно из-за этого в стране наблюдается резкий рост количества больных коронавирусом.

Детали: Пренебрежение санитарными нормами — главная причина стремительного роста количества больных Covid-19. Соответствующее заявление в воскресенье, 4 октября, в эфире одного из телеканалов сделал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

По его словам, ни в коем случае нельзя игнорировать карантинные мероприятия. При этом он выразил сожаление, что украинцы не соблюдают введенные ограничения.

Соответствующее поведение людей привело к резкому увеличению числа инфицированных. Также в Минздраве начинают поиск дополнительных мест для больных, которых нужно госпитализировать с Covid-19.

«Наше государство постепенно приближается к новому антирекорду коронавируса — людей в больницах становится еще больше», — подчеркнул чиновник.

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