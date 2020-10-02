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Новости > Информация Шабунина о наличии экспертизы о 40 млрд убытках в деле Роттердам+ оказалась ложью, - СМИ

Информация Шабунина о наличии экспертизы о 40 млрд убытках в деле Роттердам+ оказалась ложью, - СМИ

Автор: «Фраза»
02.10.20 19:18
177
Информация Шабунина о наличии экспертизы о 40 млрд убытках в деле Роттердам+ оказалась ложью, - СМИ

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и «Центр противодействия коррупции» (ЦПК) пытаются дополнить закрытое более месяца назад дело «Роттердам+» выводом частного эксперта, который якобы подтвердил «убытки» от формулы «Роттердам+». Об этом в колонке на сайте «Обозреватель» пишет адвокат по делу «Роттердам+» Наталья Дригваль, сообщает Знай.

«Более чем месяц после закрытия дела „Роттердам+“ детективы НАБУ сделали немыслимое для правоохранительных органов — задним числом сфабриковали экспертизу от имени „субъекта микропредпринимательской деятельности“ эксперта Ирины Педь и противопоставили ее всем государственным институтам судебных экспертиз и комплексной экспертизы СБУ», — пишет Дригваль.

По ее словам, сторона защиты готовит заявление в ГБР о фальсификациях детективами НАБУ дела «Роттердам+» и давлении на судей.

Адвокат добавила, что это беспрецедентный случай нарушения НАБУ закона и попытки сфабриковать дело там, где нет состава преступления.

Со ссылкой на открытые источники адвокат сообщила, что за последнее время частный эксперт Ирина Педь получила от НАБУ полмиллиона гривен за некие услуги «рыночных исследований». Адвокат добавила, что «вывод» эксперта Педь был составлен по указке детективов НАБУ.

«Уже после закрытия дела САП, частный эксперт, получившая за последние два года от НАБУ более полумиллиона гривен за „услуги рыночных исследований“, неожиданно, уже после того как дело было закрыто, „подтвердила“ предположение НАБУ об убытках от действия формулы», — добавила Дригваль.

Адвокат подчеркнула, что дело «Роттердам+» давно закрыто и законность этого решения уже подтверждена Высшим антикоррупционным судом, а также Офисом генерального прокурора, о чем 2 октября сообщили СМИ.

«Все остальное — это попытка тех, кто обманывал украинцев 4 года, продолжить историю хотя бы медийно. Главных участников двое: ферросплавные заводы одного олигарха вместе с их телеканалом. А также фейковые антикоррупционеры во главе с Виталием Шабуниным. У них общие адвокаты, одни темники, одни посты в соцсетях, совместные иски и как уже понятно общий интерес», — подытожила адвокат.

Напомним, дело «Роттердам+» было закрыто прокуратурой 27 августа 2020 года из-за отсутствия достоверных и исчерпывающих доказательств вины подозреваемых.

24 сентября ВАКС, рассмотрев иск экс-нардепа Чумака, подтвердил законность этого решения САП. Суд признал, что прокурор принял решение о закрытии дела в полном соответствии с действующим законодательством и после надлежащего анализа всех собранных следствием за 3,5 года материалов.

После этого заявления в ВАКС против закрытия дела совместно подали Никопольский завод ферросплавов Игоря Коломойского и «Центр противодействия коррупции» Виталия Шабунина.

11 августа финальная комплексная экспертиза СБУ не подтвердила убытков от действия формулы «Роттердам+». До этого также ни одна государственная экспертиза, проведенная как по инициативе НАБУ, так и стороны защиты, не подтвердила нанесение ущерба.

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