Неизвестный автолюбитель припарковал автомобиль за $100 тыс. на свалке

Главное: В Сети появилась фотография люксового автомобиля Bentley Continental GT, припаркованного на мусорке в одном из киевских дворов.

Детали: У мусорки в одном из киевских дворов местные жители заметили роскошный Bentley Continental GT, 2012 года выпуска. Как сообщает «ТопЖыр» стоимость такого автомобиля на рынке достигает $100 тыс.

В подтверждение издание опубликовало фото, сделанное очевидцем.

В тему: Ранее в Сети появились фотографии оригинального «Бэтмобиля» из фильма 1989 года на улицах Монако с автомобильными номерами украинского образца.