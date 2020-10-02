Украинцы без масок смогут проголосовать на местных выборах. Но за это придется заплатить

Главное: Граждане, находящиеся в день местных выборов на избирательных участках без маски, будут привлекаться к административной ответственности.

Детали: Украинцы, пришедшие на избирательные участки в день местных выборов без масок, смогут воспользоваться своим конституционным правом и проголосовать. При этом, по словам заместителя министра здравоохранения, главного государственного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, после этого они будут привлекаться к административной ответственности.

«Это требование сегодняшних условий, сегодняшних реалий работы в условиях карантина», — заявил медик, подчеркнув, что на входе всех будут просить правильно надеть маску.

«В случае, если человек отказывается надеть маску на рот и нос, то его все равно нужно допустить к осуществлению своего избирательного права, но по такому процессу как и человека с признаками ОРВИ. Однако после осуществления своего избирательного права, человек без маски должен нести административную ответственность за нарушение действующего законодательства, посещая общественное здание, каковым является избирательный участок», — объяснил Ляшко.

Он добавил, что соответствующие протоколы будут составляться за нарушение установленных санитарно-эпидемиологических норм.

Кроме того, по словам главсанврача, на избирательных участках будет проводиться измерение температуры, обработка рук перед входом на территорию, а у каждого стола не должно быть более трех человек в очереди с соблюдением социальной дистанции.

В тему: 14 сентября 2020 года правительство Украины утвердило порядок осуществления противоэпидемических мероприятий во время организации и проведения выборов. В частности, все лица, заходящие на избирательные участки для голосования, будут опрашиваться о наличии симптомов респираторных заболеваний и подвергаться температурному скринингу.

Кроме того, на входе в помещение избирательной комиссии, помещение для голосования должны находиться антисептики для рук. Также должны быть оборудованы места для централизованного сбора и утилизации средств индивидуальной защиты.

При этом украинцы, которые на момент проведения местных выборов будут болеть коронавирусной болезнью COVID-19, смогут проголосовать на особых условиях. Для этого им необходимо написать соответствующее заявление в территориальную комиссию.

Напомним: Местные выборы в Украине назначены на 25 октября.