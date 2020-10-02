Ученые поведали, кто «разгоняет» коронавирус по всему миру

Главное: Больше всех коронавирус разносят дети и молодые люди. Об этом говорят ученые.

Детали: Американские ученые из Принстонского университета, университета Джона Хопкинса и Калифорнийского университета назвали главных «разносчиков» коронавируса в мире. Об этом сказано в их отчете.

Сообщается следующее: «Самую большую роль в распространении коронавируса играют дети и молодежь».

Исследователи выяснили: «71% зараженных не передавали вирус через контакты с другими людьми, но на 8% инфицированных приходилось 60% новых случаев заражения».

Кроме этого уточняется: «Люди в группе зараженных через отслеживаемые контакты были в среднем моложе других заболевших, а также среди них чаще встречались женщины».

Они резюмируют: «Детей и молодежь приходилось около трети случаев заболевания, и назвали данную группу ключевой при распространении коронавируса».

В тему: 2 октября 2020 года мы писали, что ученые научились бороться с коронавирусом «естественным путем».