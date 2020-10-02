Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

Новости > Ученые поведали, кто «разгоняет» коронавирус по всему миру

Ученые поведали, кто «разгоняет» коронавирус по всему миру

Агата Кловская
02.10.20 20:05
150
Ученые поведали, кто «разгоняет» коронавирус по всему миру

Главное: Больше всех коронавирус разносят дети и молодые люди. Об этом говорят ученые.

Детали: Американские ученые из Принстонского университета, университета Джона Хопкинса и Калифорнийского университета назвали главных «разносчиков» коронавируса в мире. Об этом сказано в их отчете.

Сообщается следующее: «Самую большую роль в распространении коронавируса играют дети и молодежь».

Исследователи выяснили: «71% зараженных не передавали вирус через контакты с другими людьми, но на 8% инфицированных приходилось 60% новых случаев заражения».

Кроме этого уточняется: «Люди в группе зараженных через отслеживаемые контакты были в среднем моложе других заболевших, а также среди них чаще встречались женщины».

Они резюмируют: «Детей и молодежь приходилось около трети случаев заболевания, и назвали данную группу ключевой при распространении коронавируса».

В тему: 2 октября 2020 года мы писали, что ученые научились бороться с коронавирусом «естественным путем».

Тэги: ученые, здоровье, мир, дети, коронавирус

Комментарии

Статьи

02.10.20 09:21

Карабах и война беспилотников. Часть 1. Азербайджан

Автор: Михаил Жирохов

Интервью

10.08.20 21:48

Иван Либерман: Приложение «Дій вдома» не выдерживает критики. Требуют, штрафами угрожают, а технические условия не обеспечили

Автор: Сергей Дойко

Колонка автора
02.10.20 14:47

Горячая европейская осень для украинских команд

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

Платное украинское ТВ или российское «на шару». Почему украинцы переходят на просмотр телеканалов из РФ
01.10.20 13:25

Платное украинское ТВ или российское «на шару». Почему украинцы переходят на просмотр телеканалов из РФ

Автор: Агата Кловская

Выбор редакции
Скоро русскоязычные украинцы станут просто русскими?
Скоро русскоязычные украинцы станут просто русскими?
Скоро русскоязычные украинцы станут просто русскими?
Скоро русскоязычные украинцы станут просто русскими?
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
Про «язык животных» и одноклеточного депутата
Про «язык животных» и одноклеточного депутата
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com

Главная новость дня

Пострадавшим от пожаров на Луганщине выплатят компенсации. Стало известно, кто и сколько получит

Пострадавшим от пожаров на Луганщине выплатят компенсации. Стало известно, кто и сколько получит
02.10.20 12:42
1991
Последние новости
02.10.20 20:05

Ученые поведали, кто «разгоняет» коронавирус по всему миру
02.10.20 19:18

Информация Шабунина о наличии экспертизы о 40 млрд убытках в деле Роттердам+ оказалась ложью, - СМИ
02.10.20 16:44

В начале следующей недели в Киев наконец-то вернется золотая осень
02.10.20 16:26

Неизвестный автолюбитель припарковал автомобиль за $100 тыс. на свалке
02.10.20 16:12

Управделами УПЦ объяснил, какой свет христиане должны нести в мир
02.10.20 16:06

Сотни домов сгорели в пожарах на Луганщине
02.10.20 15:34

Главный санврач Украины предложил отпустить детей на каникулы пораньше
Фото и Видео
Песня самой популярной певицы мира к новому фильму о Джеймсе Бонде разорвала YouTube
Песня самой популярной певицы мира к новому фильму о Джеймсе Бонде разорвала YouTube
Песня самой популярной певицы мира к новому фильму о Джеймсе Бонде разорвала YouTube
Песня самой популярной певицы мира к новому фильму о Джеймсе Бонде разорвала YouTube
На улицах Монако припарковался настоящий «Бэтмобиль» на украинских номерах
На улицах Монако припарковался настоящий «Бэтмобиль» на украинских номерах
В детском лагере «Правого сектора» с подростками решили «поиграть в свастику»
В детском лагере «Правого сектора» с подростками решили «поиграть в свастику»
Билл Гейтс приступил к «штамповке» вакцин от коронавируса
Билл Гейтс приступил к «штамповке» вакцин от коронавируса
В Лондоне появился необычный памятник
В Лондоне появился необычный памятник
Одесские силовики потренировались разгонять протесты под крики «Банду геть»
Одесские силовики потренировались разгонять протесты под крики «Банду геть»
Число жертв пожаров на Луганщине растет. На линии разграничения появляются новые очаги возгорания
Число жертв пожаров на Луганщине растет. На линии разграничения появляются новые очаги возгорания
Жители Калифорнии сняли на видео момент падения истребителя F-35B
Жители Калифорнии сняли на видео момент падения истребителя F-35B
В деле о смерти сотрудницы американского посольства в Киеве появился несовершеннолетний свидетель
В деле о смерти сотрудницы американского посольства в Киеве появился несовершеннолетний свидетель
На Луганщине бушуют лесные пожары. Есть жертвы
На Луганщине бушуют лесные пожары. Есть жертвы
fraza.com
Новости блогосферы
24.09.20 11:05

Обучение на русском языке в Украине. Юридический аспект
18.09.20 20:44

Русскоязычных книг в Украине станет больше. Читатели требуют
04.09.20 12:33

Скоро русскоязычные украинцы станут просто русскими?
24.08.20 16:25

Украина - одна из немногих стран, являющихся абсолютно зависимыми сразу от всего

Опрос

За какую партию вы проголосуете на местных выборах?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.