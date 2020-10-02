Пострадавшим от пожаров на Луганщине выплатят компенсации. Стало известно, кто и сколько получит

Главное: Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль пообещал выплатить пострадавшим в результате пожаров на Луганщине компенсации. По его словам это произойдет после того, как будут подсчитаны все убытки.

Детали: Пострадавшие в ходе пожаров в Луганской области получат выплаты за полностью утраченное жилье в размере 300 тысяч гривен, семьи погибших — 200 тысяч гривен. Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в ходе визита в зону стихии заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«300 тыс. грн за полностью разрушенный дом, 200 тыс. грн — выплата семьям погибших людей, 50 тыс. грн — если дом частично разрушен, 20 тыс. грн — если пострадало хозяйство, есть потери. Также область готова выплачивать из своего резервного фонда средства», — заявил он в ходе брифинга, добавив, что Кабмин готов к выплатам, как только поступят просчитанные и зафиксированные убытки и завершится борьба с пожаром.

В свою очередь, на своем канале в Telegram глава правительства сообщил, что 2 октября к тушению пожаров в Луганской области привлечены три самолета и два пожарных вертолета. Также задействованы более 2,5 тысячи человек и 264 единиц техники.

По состоянию на утро 2 октября наблюдается сильное задымление, однако ситуация, по словам спасателей, улучшилась.

При этом он приложил видео, на котором можно видеть масштабы происходящего.

В тему: Информация о масштабных пожарах в Луганской области стала появляться вечером 30 сентября.

На данный момент известно об 11 погибших и 17 пострадавших с ожогами и отравлением угарным газом. От огня также пострадало большое количество имущества.