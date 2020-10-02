Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

Новости > Пострадавшим от пожаров на Луганщине выплатят компенсации. Стало известно, кто и сколько получит

Пострадавшим от пожаров на Луганщине выплатят компенсации. Стало известно, кто и сколько получит

Александр Панько
02.10.20 12:42
100
Пострадавшим от пожаров на Луганщине выплатят компенсации. Стало известно, кто и сколько получит

Главное: Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль пообещал выплатить пострадавшим в результате пожаров на Луганщине компенсации. По его словам это произойдет после того, как будут подсчитаны все убытки.

Детали: Пострадавшие в ходе пожаров в Луганской области получат выплаты за полностью утраченное жилье в размере 300 тысяч гривен, семьи погибших — 200 тысяч гривен. Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в ходе визита в зону стихии заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«300 тыс. грн за полностью разрушенный дом, 200 тыс. грн — выплата семьям погибших людей, 50 тыс. грн — если дом частично разрушен, 20 тыс. грн — если пострадало хозяйство, есть потери. Также область готова выплачивать из своего резервного фонда средства», — заявил он в ходе брифинга, добавив, что Кабмин готов к выплатам, как только поступят просчитанные и зафиксированные убытки и завершится борьба с пожаром.

В свою очередь, на своем канале в Telegram глава правительства сообщил, что 2 октября к тушению пожаров в Луганской области привлечены три самолета и два пожарных вертолета. Также задействованы более 2,5 тысячи человек и 264 единиц техники.

По состоянию на утро 2 октября наблюдается сильное задымление, однако ситуация, по словам спасателей, улучшилась.

При этом он приложил видео, на котором можно видеть масштабы происходящего.

В тему: Информация о масштабных пожарах в Луганской области стала появляться вечером 30 сентября.

На данный момент известно об 11 погибших и 17 пострадавших с ожогами и отравлением угарным газом. От огня также пострадало большое количество имущества.

Тэги: пожар, общество, политика, Луганская область, компенсация, пострадавшие, новости Украины, Денис Шмыгаль

Комментарии

Статьи

02.10.20 09:21

Карабах и война беспилотников. Часть 1. Азербайджан

Автор: Михаил Жирохов

Интервью

10.08.20 21:48

Иван Либерман: Приложение «Дій вдома» не выдерживает критики. Требуют, штрафами угрожают, а технические условия не обеспечили

Автор: Сергей Дойко

Колонка автора
30.09.20 08:45

Привет, Лига чемпионов!

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

Платное украинское ТВ или российское «на шару». Почему украинцы переходят на просмотр телеканалов из РФ
01.10.20 13:25

Платное украинское ТВ или российское «на шару». Почему украинцы переходят на просмотр телеканалов из РФ

Автор: Агата Кловская

Выбор редакции
Скоро русскоязычные украинцы станут просто русскими?
Скоро русскоязычные украинцы станут просто русскими?
Скоро русскоязычные украинцы станут просто русскими?
Скоро русскоязычные украинцы станут просто русскими?
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
Про «язык животных» и одноклеточного депутата
Про «язык животных» и одноклеточного депутата
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com

Главная новость дня

Пострадавшим от пожаров на Луганщине выплатят компенсации. Стало известно, кто и сколько получит

Пострадавшим от пожаров на Луганщине выплатят компенсации. Стало известно, кто и сколько получит
02.10.20 12:42
79
Последние новости
02.10.20 12:42

Пострадавшим от пожаров на Луганщине выплатят компенсации. Стало известно, кто и сколько получит
02.10.20 12:17

Преподаватель КДА объяснил, наказывает ли Бог человека за грехи его предков
02.10.20 12:07

Курс гривны упал еще больше
02.10.20 12:02

УПЦ начала сбор для пострадавших от лесных пожаров на Луганщине
02.10.20 11:56

Ливанский суд арестовал двух россиян, причастных к взрыву в порту Бейрута
02.10.20 11:36

На улицах Монако припарковался настоящий «Бэтмобиль» на украинских номерах
02.10.20 11:20

В сети опубликовали второй том трудов известного закарпатского ученого и богослова
Фото и Видео
На улицах Монако припарковался настоящий «Бэтмобиль» на украинских номерах
На улицах Монако припарковался настоящий «Бэтмобиль» на украинских номерах
На улицах Монако припарковался настоящий «Бэтмобиль» на украинских номерах
На улицах Монако припарковался настоящий «Бэтмобиль» на украинских номерах
В детском лагере «Правого сектора» с подростками решили «поиграть в свастику»
В детском лагере «Правого сектора» с подростками решили «поиграть в свастику»
Билл Гейтс приступил к «штамповке» вакцин от коронавируса
Билл Гейтс приступил к «штамповке» вакцин от коронавируса
В Лондоне появился необычный памятник
В Лондоне появился необычный памятник
Одесские силовики потренировались разгонять протесты под крики «Банду геть»
Одесские силовики потренировались разгонять протесты под крики «Банду геть»
Число жертв пожаров на Луганщине растет. На линии разграничения появляются новые очаги возгорания
Число жертв пожаров на Луганщине растет. На линии разграничения появляются новые очаги возгорания
Жители Калифорнии сняли на видео момент падения истребителя F-35B
Жители Калифорнии сняли на видео момент падения истребителя F-35B
В деле о смерти сотрудницы американского посольства в Киеве появился несовершеннолетний свидетель
В деле о смерти сотрудницы американского посольства в Киеве появился несовершеннолетний свидетель
На Луганщине бушуют лесные пожары. Есть жертвы
На Луганщине бушуют лесные пожары. Есть жертвы
Пугачева таинственно прокомментировала слухи о разводе с Галкиным
Пугачева таинственно прокомментировала слухи о разводе с Галкиным
fraza.com
Новости блогосферы
24.09.20 11:05

Обучение на русском языке в Украине. Юридический аспект
18.09.20 20:44

Русскоязычных книг в Украине станет больше. Читатели требуют
04.09.20 12:33

Скоро русскоязычные украинцы станут просто русскими?
24.08.20 16:25

Украина - одна из немногих стран, являющихся абсолютно зависимыми сразу от всего

Опрос

За какую партию вы проголосуете на местных выборах?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.