Ливанский суд арестовал двух россиян, причастных к взрыву в порту Бейрута

Главное: Среди 25 человек, проходящих по делу о разрушительном взрыве в порту Бейрута, есть двое граждан России. Ливан требует от Интерпола объявить их в международный розыск.

Детали: Ливан заочно арестовал двух россиян по делу о взрыве аммиачной селитры в порту Бейрута. Как сообщает Meduza, местный суд запросил международный ордер на арест владельца и капитана судна, на котором находился опасный груз и требует объявить их в розыск Интерпола.

Речь идет о бизнесмене Борисе Гречушкине, который владел судном Rhosus, с которого изъяли груз взорвавшейся в начале августа селитры, и капитане Борисе Прокошеве.

Известно, что в 2013 году с Rhosus конфисковали почти три тысячи тонн аммиачной селитры, которая, предположительно, и взорвалась в начале августа. Гречушкина подозревают в том, что он незаконно перевозил груз. Отмечается, что по делу о взрыве в Бейруте проходят 25 человек, среди них несколько чиновников портовой администрации, начальники таможни и двое сирийских рабочих.

В тему: Вечером 4 августа 2020 года в столице Ливана Бейруте прогремели два мощных взрыва. Практически сразу стало известно о десятках погибших и тысячах пострадавших.

Как выяснилось позже, судно, которое могло стать причиной взрыва в столице Ливана, принадлежало гражданину России. Среди его экипажа были в том числе и украинцы.

5 августа стало известно, что в результате взрыва 300 тыс. человек остались без жилья. Общий ущерб составил до $5 млрд.