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Новости > УПЦ начала сбор для пострадавших от лесных пожаров на Луганщине

УПЦ начала сбор для пострадавших от лесных пожаров на Луганщине

Александра Кудрявцева
02.10.20 12:02
255
УПЦ начала сбор для пострадавших от лесных пожаров на Луганщине

Главное: В Луганской области во всех храмах Северодонецка идет сбор гуманитарной помощи и средств пострадавшим от лесных пожаров.

Детали: В результате пожаров люди остались без крова над головой, сгорели постройки возле храмов, есть погибшие, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на sed-eparhia.com,

«С глубокой скорбью узнавали новости о погибших и пострадавших в пожарах, о горе, которое принес людям огонь, — отметил управляющий Северодонецкой епархией митрополит Никодим. — Многие остались без крова, они опустошены и обессилены. Переживаем вместе с ними и молимся, чтобы Господь укрепил, послал утешение и помощь, а душам погибших — упокоение».

Владыка призвал молиться о прекращении пожаров и о том, чтобы больше никто не пострадал в этой стихии.

Пожары, которые охватили Луганскую область, ужасают масштабами. Пострадали люди, огнем уничтожены сотни домов и храмовые постройки, 10 тысяч гектаров выжженной земли.

В пресс-службе епархии сообщили, что в поселке Лесная Дача на территории Кресто-Воздвиженского храма пожар уничтожил хозяйственные постройки. А при храме праведной Тавифы Иоппийской в поселке Вороново полностью сгорели подсобные помещения.

Храмы Северодонецка собирают гуманитарную помощь жителям близлежащих поселков, которые пострадали от пожара.

На сайте епархии сообщают, что есть также возможность перечислить деньги погорельцам.

В тему: Митрополит Антоний о конфликте в Нагорном Карабахе: Нельзя упускать не одного шанса для достижения мира.

 
Тэги: лесные пожары, новости православия, УПЦ

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