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Новости > Пьяная несовершеннолетняя после игры в боулинг сиганула из окна в Чернигове

Пьяная несовершеннолетняя после игры в боулинг сиганула из окна в Чернигове

Александр Панько
02.10.20 09:48
778
Пьяная несовершеннолетняя после игры в боулинг сиганула из окна в Чернигове

Главное: В Чернигове после игры в боулинг несовершеннолетняя девушка, находясь в состоянии алкогольного опьянения выпрыгнула из окна.

Детали: 17-летняя девушка, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выпрыгнула со второго этажа своего дома в Чернигове. Как сообщает «Обозреватель» со ссылкой на источники, она выжила и сейчас находится в больнице.

По предварительной информации, вечером 1 октября девушка посещала боулинг-клуб, где принимала алкоголь. Вернувшись домой, она выпрыгнула из окна. При этом причина такого поступка пока не ясна. Нормально пообщаться с пострадавшей пока не удалось.

В тему: 13 июня 2019 года в Сумах школьник покончил жизнь самоубийством, выпрыгнув из окна своей квартиры, которая расположена на пятом этаже девятиэтажного дома. На такой шаг он решился из-за неудовлетворительных результатов внешнего независимого оценивания.

Напомним: 30 сентября 2020 года в городе Килия Одесской области, ученик 10 класса лицея № 3 отпросился с урока, вышел в коридор третьего этажа, сел на лавочку и перерезал себе горло. К счастью, парня удалось спасти. Мотив его поступка неизвестен.

Тэги: алкоголь, СМИ, самоубийство, суицид, криминал, Чернигов, новости Украины, боулинг

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