Пьяная несовершеннолетняя после игры в боулинг сиганула из окна в Чернигове

Главное: В Чернигове после игры в боулинг несовершеннолетняя девушка, находясь в состоянии алкогольного опьянения выпрыгнула из окна.

Детали: 17-летняя девушка, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выпрыгнула со второго этажа своего дома в Чернигове. Как сообщает «Обозреватель» со ссылкой на источники, она выжила и сейчас находится в больнице.

По предварительной информации, вечером 1 октября девушка посещала боулинг-клуб, где принимала алкоголь. Вернувшись домой, она выпрыгнула из окна. При этом причина такого поступка пока не ясна. Нормально пообщаться с пострадавшей пока не удалось.

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