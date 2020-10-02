Партия Саакашвили выдвинула на выборы в парламент Грузии легендарного актера

Главное: Актер Вахтанг Кикабидзе может стать депутатом парламента Грузии. На выборы его выдвинула партия Михаила Саакашвили.

Детали: Партия «Единое национальное движение», лидером и основателем которой является бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, выдвинула легендарного актера Вахтанга Кикабидзе на выборы в парламент страны. Об этом сообщила член политсилы Тина Бокучава.

По ее словам, 82-летний артист возглавил партийный список.

Добавим, что парламентские выборы в Грузии пройдут 31 октября.

В тему: 9 сентября 2020 года мы писали, что власти Грузии рассказали, что ждет Саакашвили, если он пересечет границу.