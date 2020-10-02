Матчи Лиги чемпионов разрешили проводить со зрителями. Но есть одно важное условие

Главное: Матчи Лиги чемпионов могут проходить со зрителями. Такое решение приняли в УЕФА.

Детали: Исполнительный комитет УЕФА разрешил проводить матчи Лиги чемпионов с присутствием зрителей на трибунах. Но есть условие.

В сообщении футбольных чиновников сказано, что болельщики вернутся на стадионы в тех странах, «где это разрешено местными властями».

Также уточняется: «На каждый матч сможет попасть до тридцати процентов болельщиков от общей вместимости стадиона, на котором он проходит, а поклонники гостевых команд не смогут посещать матчи до принятия дальнейших решений».

В тему: 1 октября 2020 года мы писали, что британцы поспешили записать «Динамо» и «Шахтер» в аутсайдеры Лиги чемпионов.