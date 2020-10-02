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Новости > Ученые научились бороться с коронавирусом «естественным путем»

Ученые научились бороться с коронавирусом «естественным путем»

Агата Кловская
02.10.20 00:01
746
Ученые научились бороться с коронавирусом «естественным путем»

Главное: Коронавирус можно победить естественным путем. Об этом говорят ученые.

Детали: Ученые из Китая и США выяснили, что коронавирус можно победить естественным путем. Их исследование цитирует издание Advanced Materials.

Эксперты уверяют: «Антиоксидант каталаза может оказывать положительное воздействие на организм по трем направлениям».

Они поясняют: «Каталаза может подавлять репликацию вируса SARS-CoV-2 у макак-резусов, не оказывая токсическое воздействие».

Специалисты говорят: «Фермент оказывает противовоспалительное действие и способен регулировать выработку цитокинов, предотвращая цитокиновый шторм и опасное системное воспаление, являющееся осложнением COVID-19».

Ученые резюмируют: «Антиоксидант помогает защитить клетки, выстилающие внутреннюю поверхность альвеол в легких, от повреждений в ходе окисления».

Указывается, что преимуществом такого терапевтического средства является простота его изготовления и низкая стоимость производства.

В тему: 22 сентября 2020 года мы писали, что в США рассказали, что будет с пандемией коронавируса в ближайшие пять лет.

Тэги: ученые, здоровье, мир, коронавирус

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