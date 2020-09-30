Армяне Украины создали штаб для помощи Армении

Вопрос помощи Армении обсудили на внеочередном заседании Союза армян Украины. Об этом передает AnalitikaUA.net.

В Киеве состоялось внеочередное заседание Союза армян Украины. На собрании присутствовали главы региональных армянских общин, председатель Союза армян Украины Вилен Шатворян, заместители председателя и представители Союза армян Украины.

В ходе встречи был принят ряд важных решений. Результатами заседания стало создание штаба для эффективной координации действий.

Каждый желающий помочь своей исторической Родине может обратиться в местную общину своего города. По дополнительным вопросам звоните на горячую линию САУ:

- 0 800 50 33 11;

- 044 227 91 61.

Как известно, вопросы оказания гуманитарной помощи, реализации благотворительных и социальных проектов Союз армян Украины занимают особое место в деятельности организации.

Армяне Украины аналогичные мероприятия организовали и после апрельской эскалации 2016-го года. 40 семей погибших получали гуманитарную помощь от Союза армян Украины.