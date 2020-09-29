По количеству высоток Киев опередил Лондон, Лос-Анджелес и Москву

Главное: Киев занял восьмое место в мировом рейтинге городов с наибольшим количеством высотных домов. Харьков занял 28-е место.

Детали: По данным крупнейшей в мире базы данных высотных строений SkyscraperPage, столица Украины занимает восьмое место в мире по количеству высоток: на сегодняшний день в Киеве построено 1222 здания свыше 35 метров (12 этажей). По этому показателю он опережает такие города, как Лондон, Лос-Анджелес и даже Москва.

26 месте в рейтинге с показателем в 435 высоток занял Харьков.

На первом же месте с большим отрывом оказался Нью-Йорк, в котором 6097 зданий выше 35 м. На втором месте — Торонто (2393), на третьем — Дубай (1574).

В тему: В августе 2018 года Киев признали одним из самых некомфортных для жизни городов в мире по версии Global Liveability Index журнала The Economist.

Летом 2019 года Киев занял 13-е место в рейтинге городов по количеству пробок на дорогах, составленном нидерландской компанией TomTom, занимающейся автомобильной и персональной GPS-навигацией.