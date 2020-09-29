Стали известны подробности работы Меган Маркл и принца Гарри в Netfliх

Главное: Меган Маркл и принц Гарри вовсю работают в Netfliх. В стриминговом сервисе поведали подробности.

Детали: Переехавшие жить в США Меган Маркл и принц Гарри уже вовсю трудятся в Netfliх. Стали известны некоторые подробности.

Так, в стриминговом сервисе подтвердили данный факт СМИ.

Отмечается, что пара работает над «документальным фильмом о природе и анимационным сериалом про женщин, истории которых вдохновляют».

Таблоиды пишут также, что принц Гарри и Меган Маркл «станут героями реалити-шоу на Netflix, они будут находиться под наблюдением камер в течение трех месяцев, но большая часть серий будет посвящена их благотворительной деятельности, а не жизни за закрытыми дверями».

В тему: 17 июля 2020 года мы писали, что британские СМИ обсуждают неожиданный слух по поводу политического будущего Меган Маркл.