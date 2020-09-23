Стало известно, сколько времени Киев будет оставаться в «оранжевой» карантинной зоне

Главное: Глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан рассказал, сколько город будет оставаться в «оранжевой» карантинной зоне. Киевлянам придется терпеть минимум до марта.

Детали: Киев останется в «оранжевой» карантинной зоне до марта. И это по самому оптимистичному прогнозу. Об этом заявил председатель Госпотребслужбы столицы Олег Рубан, сообщает «РБК-Украина».

«Сегодня наблюдается стабилизация ситуации, потому что заканчивается период отпусков, и те, кто был инфицирован с 1 сентября, — они уже прошли инкубационный период», — отметил он.

Рубан подчеркнул, что на следующей неделе ожидается увеличение заболеваемости.

«На следующей неделе мы ожидаем увеличения заболеваемости, связанного с тем, что студенты вернулись к учебе, поэтому город Киев будет находиться в „оранжевой“ зоне до марта, по самым оптимистическим прогнозам», — отметил чиновник.

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