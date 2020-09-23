Трамп похвалил сам себя, воспользовавшись горем американцев

Главное: Дональд Трамп прокомментировал число жертв коронавируса в США. Он похвалил свою администрацию.

Детали: Президент США Дональд Трамп похвалил себя за борьбу с коронавирусом. Он заявил, что без вмешательства его администрации число жертв заразы в стране было бы куда большим.

Журналисты попросили прокомментировать его тот факт, что от коронавируса в США уже умерли более двухсот тысяч человек.

Американский лидер сказал: «Это ужасно, но я думаю, что если мы не делали все правильно и как следует, то число жертв могло бы быть два с половиной миллиона».

Он добавил: «Если вы посмотрите на альтернативы, то было бы два с половиной миллиона смертей. Но сказав это, хочу подчеркнуть – никто не должен был умирать, вы слушали мою речь в ООН – Китай должен был остановить заразу, они не должны были позволить вирусу распространиться по всему миру».

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