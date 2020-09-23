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Новости > Ученые установили связь между высоким уровнем IQ и психическими заболеваниями

Ученые установили связь между высоким уровнем IQ и психическими заболеваниями

Агата Кловская
22.09.20 21:32
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Ученые установили связь между высоким уровнем IQ и психическими заболеваниями

Главное: Ученые собрали данные членов американской организации Mensa, которая объединяет людей с высоким уровнем интеллекта. Как оказалось, люди с высоким IQ более подвержены риску развития психических заболеваний.

Детали: Люди с высоким уровнем интеллекта более подвержены риску развития психических заболеваний и ряда соматических заболеваний. Об этом говорится в результатах исследования ученых из Тихоокеанского университета Сиэтла, сообщает «Голос».

Они собрали данные 3715 членов американской организации Mensa, которая объединяет людей с высоким уровнем интеллекта — IQ выше 130 (при этом средний показатель IQ от 85 до 115).

Оказалось, что у людей в обществе Mensa значительно более высокие показатели заболеваемости, чем в среднем по стране. Так, тревожное расстройство было диагностировано в среднем у 10% обычных людей, в то время как в обществе Mensa этот показатель достиг 20%.

Также оказалось, что у людей с высоким интеллектом существенно чаще выявляют депрессию, биполярное расстройство, повышенную тревожность, а также астму, аутоиммунные заболевания и аллергии.

Ученые объяснили этот факт тем, что умные люди интенсивнее анализируют поступающую информацию, а также сильнее реагируют на окружающую среду и ее изменения. А это может привести к психическим расстройствам, а также к физиологическим состояниям, связанным с повышенными сенсорными, иммунными и воспалительными реакциями.

Работа исследователей показала, что высокий IQ сам по себе — это не основная причина психических заболеваний, но он является своеобразным фактором риска. Если бы высокий интеллект не был таким маркером, то показатели заболеваемости в группах с высоким и низким показателем интеллекта не отличались бы так заметно.

В тему: У детей, которые живут в зеленых зонах, быстрее растет IQ.

Тэги: ученые, общество, наука, интеллект

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