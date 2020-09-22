Пандемия коронавируса сильно ударила по Нобелевской премии

Главное: В этом году церемонии вручения Нобелевских премий в Стокгольме не будет. Всему виной пандемия коронавируса.
Детали: Пандемия коронавируса нанесла удар по Нобелевской премии. Организаторы поведали о вынужденных изменениях.
Так, сообщается, что было принято решение отменить традиционную церемонию вручения премий в Стокгольме.
Организационный Нобелевский комитет сегодня информирует: «Традиционная церемония вручения Нобелевских премий в Стокгольмской филармонии и традиционный банкет в ратуше будут отменены в этом году».
Отмечается также: «Вместо этого будет организована прямая трансляция из ратуши и онлайн-включения с лауреатами, в ходе которых им будут вручены дипломы и медали».
Церемония запланирована на 10 декабря.
В тему: 10 октября 2019 года мы писали, что стали известны лауреаты первой за 76 лет «двойной» Нобелевской премии по литературе.