Пандемия коронавируса сильно ударила по Нобелевской премии

Главное: В этом году церемонии вручения Нобелевских премий в Стокгольме не будет. Всему виной пандемия коронавируса.

Детали: Пандемия коронавируса нанесла удар по Нобелевской премии. Организаторы поведали о вынужденных изменениях.

Так, сообщается, что было принято решение отменить традиционную церемонию вручения премий в Стокгольме.

Организационный Нобелевский комитет сегодня информирует: «Традиционная церемония вручения Нобелевских премий в Стокгольмской филармонии и традиционный банкет в ратуше будут отменены в этом году».

Отмечается также: «Вместо этого будет организована прямая трансляция из ратуши и онлайн-включения с лауреатами, в ходе которых им будут вручены дипломы и медали».

Церемония запланирована на 10 декабря.

В тему: 10 октября 2019 года мы писали, что стали известны лауреаты первой за 76 лет «двойной» Нобелевской премии по литературе.