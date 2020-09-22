Невеста Холодницкого, которую сбила маршрутка, рассказала о слезах водителя

Главное: Невеста Назара Холодницкого, которую накануне во Львове сбила маршрутка, рассказала, что к ней приходил водитель транспортного средства и слезно просил прощения.

Детали: Невеста бывшего руководителя САП Назара Холодницкого Юлия Бойко, которую накануне сбила маршрутка во Львове, рассказала о своем самочувствии. Девушку уже выписали из больницы, она сутки были под присмотром докторов, сообщает «Страна».

«Переломов у меня нет. Только синяки и ссадины. Чувствую себя относительно хорошо. Выписали обезболивающие препараты», — говорит Юлия и уточняет, что доктора рекомендуют ей неделю побыть дома.

По словам подруги экс-чиновника, водитель сбившей ее маршрутки приходил к ней в больницу.

«Он извинялся, слезно просил прощения. Ему 58 лет и полтора года до пенсии. Оставлять его без водительских прав было бы не по-человечески, так как это его основная работа. В показаниях я написала, что претензий не имею. Все мы люди, со всеми может такое случится. И я уверена, что закон бумеранга работает, где-то мне вернется хорошее, тем более в тот день был такой большой церковный праздник», — добавила Юлия.

В тему: 21 сентября во Львове на пешеходном переходе маршрутное такси сбило женщину. Она оказалась невестой экс-главы САП Назара Холодницкого.