В украинских учебниках для первоклассников обнаружили дикий ляп

Главное: В Украине в учебниках для первоклассников написано, что Киев был основан в 19 столетии. Софийский собор и Киево-Печерскую лавру также отнесли к 19 столетию.

Детали: В украинских учебниках для первых классов обнаружили грубые ошибки. Так, в книге допустили позорный ляп о возрасте Киева. На грубые ошибки обратил внимание Валерий Людмирский, опубликовав соответствующее фото на своей странице в Facebook.

В учебнике написали, что столица Украины основана в 19 столетии. Также исторические памятники значительно «помолодели». Например, Софийский собор и Киево-Печерскую лавру также отнесли к 19 столетию.

«И так во всем», — написал он под фото страницы из учебника.

В комментариях украинцы гневно отреагировали на допущенные в книге ляпы.

В тему: Начиная с 2017 года Министерство образования и науки проводило экспертизу школьных учебников, по которым учатся украинские дети. В них нашли массу ошибок.