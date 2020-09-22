В США рассказали, что будет с пандемией коронавируса в ближайшие пять лет

Главное: Каким будет мир в эпоху пандемии коронавируса в ближайшие пять лет? Свой прогноз дали ученые.

Детали: Ученые из Принстонского университета в США рассказали, что будет с нашим миром на фоне пандемии коронавируса в ближайшие пять лет. Их цитирует издание Science.

Сообщается, что исследователи разработали несколько сценариев развития событий, которые зависели от эффективности и продолжительности иммунного ответа на заразу, а также возможной реакции коронавируса на вакцины и нефармацевтические меры, такие как закрытие предприятий и школ, ограничения передвижения или полную изоляцию.

Как считают исследователи, «ключевой фактор в формировании будущей траектории глобальной пандемии коронавируса – сила и устойчивость естественного и, особенно индуцированного вакцинами, иммунитета».

В статье сказано: «Вакцина, формирующая сильный и долгосрочный иммунный ответ, может существенным образом ограничить в будущем распространение инфекции».

Ученые считают: «Такие факторы, как возраст и наличие осложняющих хронических заболеваний, также в перспективе не будут играть решающей роли, равно как и частота случаев сверхраспространения».

Специалисты говорят: «Мы пока не знаем, какими будут сила или продолжительность естественного иммунитета к SARS-CoV-2 или потенциальной вакцины».

В публикации пишут: «Важнейшие вопросы, на которые надо найти ответы: возможно ли повторное заражение и способен ли иммунный ответ человека остановить передачу инфекции другим – все это повлияет на динамику будущих вспышек».

Исследователи предполагают: «Если иммунитет будет в целом слабым или он будет только временно защищать от повторного заражения, то в среднесрочной перспективе можно ожидать более крупных и частых вспышек. Характер иммунного ответа также влияет на клинические исходы и количество тяжелых случаев».

Они резюмируют: «Во всех сценариях вакцина, вызывающая сильный иммунный ответ, способна существенно снизить количество случаев заражений в будущем. Даже вакцина, которая обеспечивает лишь частичную защиту, в случае широкого применения может заметно снизить распространение заболевания».

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