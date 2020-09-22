У Сильвестра Сталлоне случилось огромное горе

Главное: Умерла мама Сильвестра Сталлоне. Ей было 98 лет.

Детали: В США скончалась мать актера Сильвестра Сталлоне. Жаклин Сталлоне было 98 лет.

О кончине мамы сообщил ее сын Фрэнк Сталлоне: «Она была замечательной женщиной, которая каждый день работала, полная мужества и бесстрашия. Она умерла во сне, как и хотела».

Он добавил: «Мой старший брат Сильвестр всю жизнь заботился о ней, как о королеве. Мы все любили ее и ее желание выжить и победить. Я всегда буду скучать по тебе, мама».

Уточним, что бывшая актриса и общественный деятель Жаклин Сталлоне скончалась в понедельник, 21 сентября.

В тему: 23 сентября 2019 года мы писали, что писатель, придумавший Рэмбо, жестко раскритиковал последний фильм франшизы.