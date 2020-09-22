Ученые выяснили о лихорадке денге кое-что странное, но хорошее

Главное: После лихорадки денге в организме вырабатывается иммунитет к коронавирусу. Об этом говорят ученые.

Детали: Исследователи из университета Дьюка в США выяснили, что после того, как человек переболел лихорадкой денге, у него может вырабатываться иммунитет к коронавирусу. Ученых цитирует Reuters.

Эксперты установили: «Врегионах, где в последние годы зафиксировали вспышки лихорадки денге, распространение коронавируса происходит медленнее, чем в других странах».

Ученые выразили надежду: «Если данное предположение подтвердится в ходе опытов, люди смогут получать определенный уровень иммунитета благодаря прививке от лихорадки денге».

В тему: 10 марта 2020 года мы писали, что медики поведали, как может «маскироваться» коронавирус.