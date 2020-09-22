В Перу обнаружили… «кокаиновую» гору

Главное: В горах Перу нашли кокаин. Всего – более четырехсот килограммов.

Детали: Перуанские правоохранители нашли в регионе Аякучо 433 килограммов кокаина. Преступники прятали свой товар в Андах.

Залежи наркотиков в окрестностях населенного пункта Росарио Сантильяна провинции Уанта обнаружили в тайнике прямо в горах, сообщают местные копы.

Эти места считаются одним из эпицентров мирового производства кокаина, после чего товар отправляется в другие страны Южной Америки, а оттуда – в США, Европу и Азию.

В тему: 20 апреля 2020 года мы писали, что наркобароны пострадали из-за вспышки коронавируса в Ухане.