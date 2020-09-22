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Новости > Рейтинг Трампа продолжает быстро расти

Рейтинг Трампа продолжает быстро расти

Александр Панько
22.09.20 09:00
461
Рейтинг Трампа продолжает быстро расти

Главное: Рейтинг Дональда Трампа снова вырос. Появились данные опроса.

Детали: Рейтинг президента США Дональда Трампа продолжает расти. Опрос провели по заказу изданий The Wall Street Journal и NBC News.

Отмечается, что социологию проводили на прошлой неделе, 13-16 сентября.

Демократ Джо Байден продолжает лидировать перед выборами главы государства, которые пройдут 3 ноября: 51% американцев признались, что готовы поддержать его.

При этом уровень поддержки Дональда Трампа подрос до 43%. За два месяца он сократил отставание от конкурента с 11% до 8%. Также за этот период на 3% вырос рейтинг одобрения работы действующего президента США – до 45%.

В тему: 21 сентября 2020 года мы писали, что дикая оговорка Байдена напугала американцев.

Тэги: США, рейтинг, мир, Дональд Трамп, выборы президента США, Джо Байден

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