Рейтинг Трампа продолжает быстро расти

Главное: Рейтинг Дональда Трампа снова вырос. Появились данные опроса.

Детали: Рейтинг президента США Дональда Трампа продолжает расти. Опрос провели по заказу изданий The Wall Street Journal и NBC News.

Отмечается, что социологию проводили на прошлой неделе, 13-16 сентября.

Демократ Джо Байден продолжает лидировать перед выборами главы государства, которые пройдут 3 ноября: 51% американцев признались, что готовы поддержать его.

При этом уровень поддержки Дональда Трампа подрос до 43%. За два месяца он сократил отставание от конкурента с 11% до 8%. Также за этот период на 3% вырос рейтинг одобрения работы действующего президента США – до 45%.

В тему: 21 сентября 2020 года мы писали, что дикая оговорка Байдена напугала американцев.