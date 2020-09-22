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Новости > В Украине установили новые ограничения для «красной» зоны карантина

В Украине установили новые ограничения для «красной» зоны карантина

Автор: «Фраза»
22.09.20 09:33
356
В Украине установили новые ограничения для «красной» зоны карантина

Главное: В регионах с «красной» зоной карантина установлены новые ограничения. Были учтены предложения региональных комиссий.

Детали: Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) установила ограничения в регионах «красной» зоны карантина. Были учтены предложения региональных комиссий. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Ограничения начнут действовать с 22 сентября.

«Сегодня на внеочередном заседании с учетом предоставленных региональными комиссиями ТЭБ и ЧС предложений принято решение о введении ограничений на территориях, где 18 сентября установлен „красный“ уровень эпидемической опасности распространения COVID-19», — говорится в сообщении.

Установлены такие ограничения:

— запрещается перевозка пассажиров автомобильным, железнодорожным и городским транспортом, кроме легковых авто, в которых количество пассажиров, включая водителя, не более 5 человек без учета детей в возрасте до 14 лет;

— запрещается посадка пассажиров в транспорт пригородного, междугородного, внутриобластного и межобластного сообщения;

— посещение учебных заведений; прием посетителей в учреждениях культуры, кинотеатрах, ресторанах, кафе, торгово-развлекательных центрах, спортивных залах, фитнес-центрах, учреждениях торгового и бытового обслуживания;

— посещение учреждений, предоставляющих экстренные социальные услуги, центров учета бездомных лиц, мобильных бригад социально-психологической помощи.

При этом разрешается:

— торговля продуктами питания, топливом, средствами гигиены, лекарственными средствами, ветеринарными препаратами, кормами, агрохимикатами, семенами;

— банковская и страховая деятельность;

— медицинская и ветеринарная практика;

— работа заправок, СТО;

— работа салонов по ремонту компьютеров, бытовых изделий, объектов почтовой связи;

— доставка еды из точек общественного питания;

— посещение учреждений и заведений, предоставляющих социальные и реабилитационные услуги семьям, лицам, находящимся в сложных жизненных обстоятельствах (временное, дневное пребывание).

Кроме того, в городах Славута и в Волочиском районе Хмельницкой области, городе Каневе Черкасской области, Герцаевском, Кельменецком районах Черновицкой разрешается посещение учебных заведений, кроме детских садов.

В тему: Из-за эпидемии коронавируса сразу пять школ в Киеве закрылись на карантин. Всего же на карантине находятся 328 классов в 122 школах.

Тэги: Украина, общество, карантин, новости Украины, зоны карантина, карантинные зоны

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