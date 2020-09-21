Форвард «Динамо» продолжит карьеру в Испании

Главное: Испанский форвард «Динамо» продолжит карьеру у себя на родине. По информации местной прессы, в ближайшее время он станет игроком «Жироны».

Детали: Нападающий киевского «Динамо» Фран Соль переходит в испанскую «Жирону». Об этом сообщает El Chiringuito de Girona,

По информации источника, вскоре будет объявлено об аренде испанца в этот клуб до окончания сезона 2020/2021.

В минувшем сезоне «Жирона» заняла 5 место в Сегунде, но в мини-турнире «на повышение» уступила в финале «Эльче» (0:0 и 0:1).

Соглашение испанца с «Динамо» рассчитано до 2024 года.

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