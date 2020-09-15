Главные новости за 15 сентября 2020 года

- Появился проект госбюджета Украины на 2021 год. Стало ясно, каким будет прожиточный минимум.

- Курс гривны снижается. В НБУ попытались это объяснить.

- За последний год большая часть овощей «борщевого набора» существенно подешевела. По данным отчета Госстата о средних потребительских ценах на товары и услуги, картофель и лук подешевли более чем на треть. Притом сильно подорожала морковь.

- Антикоррупционное бюро Польши обнаружило тайники экс-главы «Укравтодора» Славомира Новака. Там хранилось более 1,15 миллиона долларов.

- В Украине лишь пять областей готовы к тому, чтобы ослабить карантин. Это, в частности, Днепропетровская, Донецкая, Кировоградская, Полтавская и Херсонская области.

- Между громкостью человеческой речи и коронавирусом есть связь. Об этом говорят ученые.