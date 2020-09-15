Трамп намекнул, что Байден – наркоман

Главное: Президент США Дональд Трамп атаковал своего конкурента Джо Байдена. Он предложил демократу сдать тест на наркотики.

Детали: Президент США Дональд Трамп продолжает жестко прессовать кандидата-демократа Джо Байдена за полтора месяца до выборов, которые состоятся 3 ноября. Появилось новое громкое заявление.

Так, Дональд Трамп намекнул, что Джо Байден – наркоман, предложив ему сдать тест.

Он заявил: «Я тоже пройду такой. Я считаю, что он должен сдать тест на наркотики».

Американский лидер добавил: «Джо Байден принимает что-то, что дает ему некоторую ясность. Посмотрите на него. Может, это много кофе, может, это пятнадцать чашек кофе».

Политик резюмировал: «Что-то было странное, по моему мнению. Я не буду говорить, что, но многие считают, что что-то происходит, и такое делать нельзя».

В тему: 2 сентября 2020 года мы писали, что американский лидер сказал о своем оппоненте: «Он на каких-то стимуляторах, на мой взгляд. И он, и я должны пройти тест на препараты».