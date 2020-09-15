Легендарный футболист победил страшную болезнь, борьба с которой продолжалась десять лет

Главное: Известный в прошлом датский футболист Брайан Лаудруп победил рак крови. Борьба с болезнью продолжалась десять лет.

Детали: Легендарный датский футболист Брайан Лаудруп сообщил у себя в социальных сетях, что ему удалось победить страшную болезнь – рак крови. Борьба с ней продолжалась долгие десять лет.

51-летний бывший спортсмен заявил: «Я наконец полностью излечился от фолликулярной лимфомы. Огромное спасибо потрясающим и прекрасным врачам».

Справка: Брайан Лаудруп провел за сборную Дании 82 матча, в которых забил 21 гол. За свою карьеру он поиграл в таких клубах как «Аякс», «Челси», «Милан», «Фиорентина», «Бавария» и других европейских командах.

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