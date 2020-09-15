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У экс-главы «Укравтодора» Новака нашли тайники с крупной суммой денег

Агата Кловская
15.09.20 16:16
66
У экс-главы «Укравтодора» Новака нашли тайники с крупной суммой денег

Главное: Антикоррупционное бюро Польши обнаружило тайники экс-главы «Укравтодора» Славомира Новака. Там хранилось более 1,15 млн долларов.

Детали: Центральное антикоррупционное бюро Польши обнаружило ранее неизвестное следствию имущество подозреваемого во взяточничестве и отмывании денег экс-главы «Укравтодора» Славомира Новака. Об этом во вторник, 15 сентября, информирует Polsat News со ссылкой на источники.

Как отмечается, детективы нашли тайники, в которых хранилось в общей сложности более 1,15 млн долларов.

По данным журналистов, следователи обнаружили два специальных тайника, внутри которых находились наличными 536 тысяч евро, 470 тысяч долларов и 30 тысяч злотых — в общей сложности более 4 млн злотых (более 30 млн гривен по курсу).

Кроме того, бюро конфисковало две квартиры стоимостью 2 млн злотых (15 млн гривен) и автомобиль Land Rover. По данным следствия, найденные деньги и имущество связаны с коррупционной деятельностью Новака.

«Новые выводы показывают гораздо больший масштаб действий Славомира Новака, чем считалось до сих пор», — заявил собеседник телеканала.

На данный момент усилия следователей сфокусированы на поиске другого имущества и денежных запасов, принадлежащих бывшему главе «Укравтодора».

В тему: 20 июля нынешнего года в Польше задержали бывшего министра транспорта страны, который в свое время также возглавлял «Укравтодор» Славомира Новака.

Экс-министр транспорта Польши Славомир Новак был назначен исполняющим обязанности главы Госагентства автомобильных дорог Украины («Укравтодор») в октябре 2016 года.

Тэги: Украина, коррупция, Польша, Укравтодор, деньги, тайник, новости Украины, Славомир Новак

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