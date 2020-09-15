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Исследователи выяснили о коронавирусе кое-что немного странное

Агата Кловская
15.09.20 15:20
493
Исследователи выяснили о коронавирусе кое-что немного странное

Главное: Между громкостью человеческой речи и коронавирусом есть связь. Об этом говорят ученые.

Детали: Ученые из Калифорнийского университета в Девисе сделали странное открытие. Как цитируют их западные СМИ, они выяснили следующий факт: громкость речи человека влияет на распространение коронавируса.

Исследователи утверждают: «Чем тише люди говорят, тем меньше распространяется зараза».

Они поясняют: «Снижение среднего уровня речи на шесть децибел в помещении может иметь тот же эффект, что и его удвоение вентиляции».

Отмечается, что «микроскопические капельки, выброшенные во время разговора, испаряются, оставляя после себя аэрозольные частицы, достаточно большие, чтобы нести коронавирус».

Эксперты информируют: «Увеличение громкости примерно на 35 децибел, или разница между шепотом и криком, увеличивает скорость испускания частиц в пятьдесят раз».

Также они напомнили о том, что нормальный разговор находится выше диапазона 10 децибел, а шум в ресторанах и торговых центрах составляет около 70 децибел.

В тему: 15 сентября 2020 года мы писали, что ученые нашли белок, полностью нейтрализующий коронавирус.

Тэги: ученые, здоровье, мир, коронавирус

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