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Стало известно, каким будет прожиточный минимум для украинцев в 2021 году

Александр Панько
15.09.20 14:01
184
Стало известно, каким будет прожиточный минимум для украинцев в 2021 году

Главное: Появился проект госбюджета Украины на 2021 год. Стало ясно, каким будет прожиточный минимум.

Детали: На сайте Верховной Рады появился законопроект №4000 – проект государственного бюджета Украины на 2021 год. Стало известно, каким будет прожиточный минимум.

В документе говорится, что месячный прожиточный минимум на одного украинца планируют установить следующий: с 1 января 2021 года – 2189 гривен, с 1 июля – 2294 гривны, а с 1 декабря – 2393 гривен.

Кроме этого, согласно проекту, для основных социальных и демографических групп населения хотят установить такой прожиточный минимум:

– для детей в возрасте до 6 лет: с 1 января – 1921 гривна, с 1 июля – 2013 гривен, с 1 декабря – 2100 гривен;

– для детей в возрасте от 6 до 18 лет: с 1 января – 2395 гривен, с 1 июля – 2510 гривен, с 1 декабря – 2618 гривен;

– для трудоспособных лиц: с 1 января – 2270 гривен, с 1 июля – 2379 гривен, с 1 декабря – 2481 гривна;

– для трудоспособных лиц, который применяется для определения базового размера должностного оклада судьи: с 1 января – 2102 гривны;

– для трудоспособных лиц, который применяется для определения должностных окладов работникам других государственных органов, оплата труда которых регулируется специальными законами: с 1 января – 2102 гривны;

– для трудоспособных лиц, который применяется для определения должностного оклада прокурора окружной прокуратуры: с 1 января 2021 – 1000 гривен;

– для лиц, утративших трудоспособность (минимальная пенсия): с 1 января 2021 года – 1769 гривен, с 1 июля – 1854 гривны, с 1 декабря – 1934 гривны.

Бюджет-2021

Также предлагается, что в 2021 году уровень обеспечения прожиточного минимума для назначения помощи в соотношении к прожиточному минимуму для основных социальных и демографических групп населения составит: для трудоспособных лиц – 25%; для лиц, которые потеряли работоспособность, и инвалидов – 100%, для детей – 130% соответствующего прожиточного минимума

В тему: 15 сентября 2020 года мы писали, что в НБУ попытались объяснить, почему падает курс гривны.

Тэги: Верховная Рада Украины, экономика, прожиточный минимум, финансы, бюджет-2021

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