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Вирусологи советуют менять стратегию в борьбе с коронавирусом: нужно им заражаться

Агата Кловская
15.09.20 13:34
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Вирусологи советуют менять стратегию в борьбе с коронавирусом: нужно им заражаться

Главное: Вирусолог из Германии Хендрик Штрек предлагает кардинально изменить стратегию борьбы с коронавирусом. Он предлагает позволить людям специально заразиться и приобрести иммунитет.

Детали: Немецкий вирусолог Хендрик Штрек заявил, что нужно менять стратегию борьбы с коронавирусом COVID-19, позволив людям заражаться и приобретать иммунитет. Об этом сообщает «Обозреватель».

Ученый отметил, что в Германии и Европе в целом растет число людей, которых тестируют на вирус, и «при этом практически не наблюдается увеличение числа летальных исходов».

«Оценивая ситуацию, нельзя ограничиваться исключительно данными о количестве заражений», — сказал он.

Штрек подчеркнул, что распространение болезни надо остановить. Но статистические данные по числу зараженных нужно понимать иначе.

«С точки зрения общественного развития, инфекции, по которым не проявляются симптомы, не обязательно являются негативными. Чем больше людей заражаются и не развивают симптомов, тем больше — по крайней мере временно — приобретают иммунитет. И они тем самым больше не способствуют пандемическим событиям», — объяснил вирусолог.

Он акцентировал, что никто не знает однозначно правильного пути противодействия пандемии: «мы можем только испытывать, и нам надо позволить себе делать ошибки».

В тему: Ученые из США обнаружили белок, который полностью нейтрализует коронавирус. При этом побочные эффекты минимальны.

В ВОЗ ожидают, что вакцинация от коронавируса начнется не раньше, чем в середине следующего года. На продвинутой стадии испытаний сейчас находятся 9 вакцин.

Тэги: общество, здоровье, заражение, коронавирус, пандемия, вирусологи

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