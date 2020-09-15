Ученые нашли белок, полностью нейтрализующий коронавирус

Главное: Ученые из США обнаружили белок, который полностью нейтрализует коронавирус. При этом побочные эффекты минимальны.

Детали: Американские ученые обнаружили белок, способный полностью нейтрализовать коронавирус даже при минимальной дозировке. Об этом говорится в работе исследователей из Питсбургского университета, опубликованной в журнале Cell.



Речь идет о белковом соединении, которое в 10 раз меньше, чем полноразмерное антитело, используемое для создания препарата Ab8 против COVID-19. Он показал высокую эффективность в профилактике и лечении коронавируса у мышей и хомяков.



Отмечается, что белок обладает большей способностью к диффузии в тканях, что лучше сказывается на нейтрализации вируса. Кроме того, его молекулы не связываются с клетками человека. Это позволяет минимизировать негативные побочные эффекты.

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