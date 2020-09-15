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В Украине за год существенно подешевел борщ

Александр Панько
15.09.20 12:11
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В Украине за год существенно подешевел борщ

Главное: За последний год большая часть овощей «борщевого набора» существенно подешевела. По данным отчета Госстата о средних потребительских ценах на товары и услуги, картофель и лук подешевли более чем на треть. При том сильно подорожала морковь.

Детали: Государственная служба статистики обнародовала данные о средних потребительских ценах на товары и услуги в Украине в августе 2020 года. Как сообщает пресс-служба ведомства, большинство овощей из так называемого «борщевого набора» с декабря 2019 года по август 2020 года существенно подешевели. В частности, картофель — на 33,3%, до 10,02 грн за кг, репчатый лук — на 43,2% (до 5,91 грн за кг), свекла — на 21,8% (до 6,26 грн за кг), капуста — на 29,7% (до 5,89 грн за кг). При этом сильно подорожала морковь: на 69,5% — до 10,9 грн за кг.

Если говорить о других продуктах, то яблоки за указанный период подорожали на 67,2% и в августе 2020 года в среднем по Украине стоили 28,96 грн за кг.

В то же время сахар подешевел на 3,9% и в августе 2020 года стоил в среднем по стране 14,71 грн за кг, подсолнечное масло — на 1,0% (до 34,62 грн за 1 л). Подешевели также яйца — на 20,4% до 16,8 грн за десяток и филе куриное — на 14,1% до 87,4грн за кг.

В то же время сигареты премиум-класса подорожали на 12,4% до 53,4 грн за пачку, а цены на водку выросли на 0,2% до 92,5 грн за 0,5 литра. Пиво подорожало с начала года на 2,3% до 17,6 грн за бутылку.

В тему: В августе Госслужба статистики опубликовала отчет, в соответствии с которым больше всего в стране также подорожали морковь и яблоки.

Тэги: яйца, общество, экономика, Государственная служба статистики Украины, картофель, цены, борщевой набор, новости Украины

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