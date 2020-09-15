Стала известна пугающая цифра заболеваемости коронавирусом во всем мире

Главное: За минувшие сутки в мире было зафиксировано 288 тыс. новых случаев заболевания коронавирусом. Всего с начала пандемии COVID-19 подхватили почти 30 миллионов человек.

Детали: За сутки во всем мире выявлено 288 тыс. новых случаев коронавирусной инфекции, зафиксировано 4510 летальных случаев. Об этом свидетельствуют данные университета им. Джона Хопкинса, сообщает «Голос».

За весь период пандемии во всем мире зафиксировали 29190588 случаев COVID-19, жертвами вируса стали 927245 человек. Между тем, выздороветь удалось 19775100 пациентам. Больше всего выздоровевших — в Индии, Бразилии и США.

Больше всего случаев инфицирования зафиксировано в США (6553399). На втором месте Индия — 4846427, на третьем — Бразилия (4345610), на четвертом — Россия (1064438), пятое место у Перу (729619).

Украина находится на 24 месте (160679), между Индонезией и Израилем.

К слову в Украине за прошедшие сутки подтвердили 2905 новых случаев коронавируса. Больше всего заболеваний в Тернопольской, Одесской, Харьковской областях и Киеве.

В тему: В октябре-ноябре в Европе ожидается увеличение количества смертей от коронавируса. Об этом заявил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ганс Клуге.