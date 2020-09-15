Ученые заявили, что люди разлюбили телефонные звонки

Главное: Люди все реже звонят друг другу. Появилось исследование ученых.

Детали: Международная группа ученых выяснила, что люди стали реже звонить друг другу. Мы стали предпочитать отправлять электронные письма.

Всего в эксперименте приняли участие две сотни людей, которых спрашивали: каким образом они хотели бы связаться с другом, которого давно не видели.

Выяснилось следующее: многие понимали, что звонок заставит их почувствовать себя более вовлеченными в беседу, однако они говорили, что предпочли бы писать письма по электронной почте, потому что ожидали, что звонить будет слишком неудобно.

При этом, когда добровольцев попросили проделать это на практике, многие все же предпочли именно телефонные звонки.

Участники в анкетах отмечали, что у них сформировалась более сильная связь с человеком по телефону, а не по электронной почте, при этом они вовсе не чувствовали себя более неловко.

Ученые говорят: «Даже по телефону голос человека является неотъемлемой частью связи. Это позволяет человеку ощутить присутствие другого, что невозможно при переписке».

При этом отмечается, что с каждым годом люди во всем мире все реже звонят друг другу.

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