Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

На Тернопольщине два ротвейлера набросились на ребенка

Александр Панько
15.09.20 09:37
567
На Тернопольщине два ротвейлера набросились на ребенка

Главное: В Тернопольской области два ротвейлера внезапно напали на ребенка, который шел по улице. Их хозяин плохо закрыл калитку двора.

Детали: В Черткове Тернопольской области на ребенка, который шел по улице, внезапно напали два ротвейлера. На крики мальчика сбежались люди и сам владелец животных, который забыл закрыть калитку на своем дворе, из-за чего собаки выбежали на улицу. Об этом сообщает полиция Тернопольской области.

«Ребенок шел по улице, как внезапно на него напали собаки. На крики сбежались люди и сам хозяин, который забрал животных. Как выяснилось впоследствии, мужчина плохо закрыл калитку во дворе помещения, поэтому ротвейлерам удалось выбежать на улицу», — говорится в сообщении.

Мальчика с рваной раной ноги и плеча госпитализировали в больницу, владелец собак обязался оплатить лечение.

Сведения о событии внесены в единый реестр досудебного расследования преступлений. Степень телесных повреждений потерпевшего определит судебно-медицинская экспертиза.

В тему: В начале сентября в Днепре собака напала на ребенка, который в тот момент играл на детской площадке. Это животное нападало на людей и раньше.

Тэги: общество, собака, ребенок, ротвейлер, новости Украины

Комментарии

Статьи

14.09.20 09:23

Бред собачий. Издание 2-е, коррупционное

Автор: Александр Карпец

Интервью

10.08.20 21:48

Иван Либерман: Приложение «Дій вдома» не выдерживает критики. Требуют, штрафами угрожают, а технические условия не обеспечили

Автор: Сергей Дойко

Колонка автора
12.09.20 07:39

Вирус ФИФА снова поражает «Динамо»

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

Юрий Назаров в афере Кyiv Smart City: как украсть миллионы и подставить Виталия Кличко
14.09.20 13:49

Юрий Назаров в афере Кyiv Smart City: как украсть миллионы и подставить Виталия Кличко

Автор: Российский репортер

Выбор редакции
За долги по коммуналке с украинцев снимут последние штаны, а потом начнут отбирать квартиры
За долги по коммуналке с украинцев снимут последние штаны, а потом начнут отбирать квартиры
За долги по коммуналке с украинцев снимут последние штаны, а потом начнут отбирать квартиры
За долги по коммуналке с украинцев снимут последние штаны, а потом начнут отбирать квартиры
Что и кто стоит за протестами в Белоруссии?
Что и кто стоит за протестами в Белоруссии?
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
Про «язык животных» и одноклеточного депутата
Про «язык животных» и одноклеточного депутата
Радиоволны 4G и 5G вредят организму, – результаты исследования
Радиоволны 4G и 5G вредят организму, – результаты исследования
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com

Главная новость дня

Под Киевом прогремел мощный взрыв из-за разгерметизации газопровода, поставляющего газ в Европу

Под Киевом прогремел мощный взрыв из-за разгерметизации газопровода, поставляющего газ в Европу
15.09.20 10:01
373
Последние новости
15.09.20 10:31

Зеленский в очередной раз поручил реализовать идею Януковича
15.09.20 10:14

Курс гривны продолжает падать: данные НБУ
15.09.20 10:01

Под Киевом прогремел мощный взрыв из-за разгерметизации газопровода, поставляющего газ в Европу
15.09.20 09:37

На Тернопольщине два ротвейлера набросились на ребенка
15.09.20 09:13

Киевлянам рассказали о погоде на ближайший уик-энд: какие сюрпризы готовит небесная канцелярия?
15.09.20 09:09

На Украину надвигаются сразу четыре штамма гриппа. Первая волна ожидается совсем скоро
15.09.20 07:24

На Венере найдены признаки жизни
Фото и Видео
Под Киевом прогремел мощный взрыв из-за разгерметизации газопровода, поставляющего газ в Европу
Под Киевом прогремел мощный взрыв из-за разгерметизации газопровода, поставляющего газ в Европу
Под Киевом прогремел мощный взрыв из-за разгерметизации газопровода, поставляющего газ в Европу
Под Киевом прогремел мощный взрыв из-за разгерметизации газопровода, поставляющего газ в Европу
В Украине стартует четвертый фестиваль фантастического кино
В Украине стартует четвертый фестиваль фантастического кино
Появились фото с места смертельного ДТП на Закарпатье
Появились фото с места смертельного ДТП на Закарпатье
В Харькове замечена необычная «полюцейская» евробляха
В Харькове замечена необычная «полюцейская» евробляха
В чемпионате Франции произошел грандиозный скандал: появилось видео
В чемпионате Франции произошел грандиозный скандал: появилось видео
В Виннице двое пьяных мужчин устроили стрельбу с балкона по детям
В Виннице двое пьяных мужчин устроили стрельбу с балкона по детям
Трамп жестко посмеялся над Обамой
Трамп жестко посмеялся над Обамой
Киев и 19 областей не могут ослабить карантин
Киев и 19 областей не могут ослабить карантин
В российской церкви нашли изображение в высшей степени странного существа
В российской церкви нашли изображение в высшей степени странного существа
Илон Маск забыл, как зовут его собственного сына: появилось забавное видео
Илон Маск забыл, как зовут его собственного сына: появилось забавное видео
fraza.com
Новости блогосферы
04.09.20 12:33

Скоро русскоязычные украинцы станут просто русскими?
24.08.20 16:25

Украина - одна из немногих стран, являющихся абсолютно зависимыми сразу от всего
22.08.20 16:43

Смерть Патона как символ смерти украинской науки
16.08.20 19:46

Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять

Опрос

За какую партию вы проголосуете на местных выборах?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.